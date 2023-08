Baianão Feminino: Vitória empata em casa e Atlético goleia

A 3ª rodada do Campeonato Baiano feminino 2023 teve início no último sábado, 12, com dois jogos na capital. O Vitória recebeu a visita do Lusaca e empatou sem gols. Já o Atlético de Alagoinhas aplicou 4 a 0 no Redenção, com gols marcados por Danni, Letícia, Dani e Laura. As duas partidas foram realizadas no CT Manoel Pontes Tanajura.

Com o ponto somado, as Leoas da Barra assumem a liderança momentânea do estadual, com sete pontos. A equipe que venceu os dois primeiros jogos, perdeu os 100% de aproveitamento. O Atlético de Alagoinhas vem de duas vitórias consecutivas e entrou no G-4, assumindo a 3ª posição na classificação, e chegou aos seis pontos somados.

A rodada será complementada com mais dois jogos neste domingo, 13. O Bahia visita o Astro, na Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana. As Mulheres de Aço podem retomar a liderança. Elas venceram as duas primeiras partidas e estão com 100% de aproveitamento.

Já o Jacuipense enfrenta o Leônico, no CT Wet'n Wild, em Salvador. As Leoas ocupam a penúltima posição e vem de duas derrotas seguidas, enquanto Leônico, que vem de derrota na última rodada, tem três pontos e pode entrar no G-4.

Confira os jogos da 3ª rodada do Campeonato Baiano Feminino

12/08 (sábado) - | Atlético de Alagoinhas 4x0 Redenção - CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador

12/08 (sábado) - | Vitória 0x0 Lusaca - CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador

13/08 (domingo) - 15h | Astro x Bahia - Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana

13/08 (domingo) - 15h | Jacuipense x Leônico - CT Wet'n Wild, em Salvador