Baianão Série B: Grapiúna vence e está com 100% de aproveitamento

A 3ª rodada do Campeonato Baiano Série B foi movimentada. Diante do seu torcedor, o Grapiúna venceu mais uma em casa e disparou na liderança da competição.

Com gols de Dick, o Bem-Te-Vi derrotou o Jacobina por 2 a 0, no Estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacã. Com o resultado, a equipe chega aos nove pontos somados e está com 100% de aproveitamento. O Jegue da Chapada é o sexto, com quatro pontos.

Em Pituaçu, um duelo de equipes de Salvador. O Galícia não tomou conhecimento e goleou o Leônico por 4 a 1. Igor Bahia duas vezes, André e Maycon fizeram os gols do Demolidor de Campeões, enquanto Nena descontou. O azulino venceu a primeira e soma quatro pontos na quinta colocação. Ainda sem pontuar, o Moleque Travesso é o lanterna.

Atuando em seus domínios, o Jequié conquistou sua segunda vitória seguida. No Waldomiro Borges, a equipe derrotou o Colo-Colo por 1 a 0, gol marcado por Zeca. A ADJ agora é o vice-líder, com seis pontos. O Tigre é o vice-lanterna, com apenas um ponto.

No Adauto Moraes, Juazeiro e Vitória da Conquista empataram. Maycon Alagoano fez para o time das carrancas e Iuri Abade balançou as redes para o Bode. Com o terceiro empate seguido, o Tricolor é o oitavo e soma três pontos. Com o pontinho fora de casa, o Conquista é o terceiro colocado, com cinco.

No Carneirão, Unirb e Fluminense de Feira empataram sem gols. O time de Alagoinhas é o sétimo, com quatro pontos. O Touro fecha o o G-4, com a mesma pontuação.

Confira os jogos da 4ª rodada da Série B do Campeonato Baiano:

Galícia x Grapiúna - 04/06/2023 (domingo), às 15h (Estádio de Pituaçu, em Salvador)



Vitória da Conquista x Unirb - 04/06/2023 (domingo), às 15h (Estádio Lomanto Jr., em Vitória da Conquista)

Jacobina x Jequié - 04/06/2023 (domingo), às 16h (Estádio José Rocha, em Jacobina)

Colo-Colo x Leônico - 04/06/2023 (domingo), às 16h (Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus)

Fluminense de Feira x Juazeiro - 04/06/2023 (domingo), às 16h (Estádio Joia da Princesa, em Alagoinhas)