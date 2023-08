Baianão Série B: Quatro times disputam duas vagas na elite

A Série B do Campeonato Baiano chega a sua reta final após muito equilíbrio entre as equipes. Neste fim de semana, Grapiúna, Jacobina, Jequié e Vitória da Conquista entram em campo pelos jogos de volta da semifinal para definir os dois clubes que vão para a elite do futebol do estado em 2024 e, de quebra, disputarão o título da segunda divisão.

Os dois classificados vão substituir Doce Mel e Jacobinense, rebaixados no Campeonato Baiano desta temporada, disputado no primeiro semestre de 2023. Além disso, terão a chance de levantar o troféu da Série B estadual, título esse que seria inédito para Grapiúna e Jacobina, uma vez que Vitória da Conquista e Jequié venceram a segunda divisão em 2006 e 2017, respectivamente.

A edição de 2023 da Série B foi marcada pelo equilíbrio na primeira fase. Os quatro classificados terminaram empatados com 17 pontos, com os critérios de desempate definindo a posição final de cada clube. Assim, os confrontos da semifinal ficaram definidos e são uma reedição dos jogos da primeira rodada: Jacobina (1º) e Vitória da Conquista (4º), e Jequié (2º) e Grapiúna (3º).

Pontuação final da primeira fase dos quatro classificados | Foto: Reprodução | FBF

Jequié

Favorito ao acesso desde o início da competição, o Jequié tropeçou no próprio Grapiúna na estreia, mas se recuperou e conseguiu a classificação antecipada para a segunda fase. Após empate fora de casa no jogo de ida semifinal, o Jipão vai decidir no Waldomiro Borges, em Jequié, e uma vitória simples coloca a equipe na elite do futebol baiano.

O cenário é parecido com o do ano passado, quando o Jequié empatou a primeira partida da semifinal com o Itabuna e deixou o acesso escapar após derrota por 1 a 0 em casa. Para que a eliminação não se repita, o técnico Alyson Dantas convocou a torcida para lotar o estádio e apoiar a equipe.

“A gente precisa muito do nosso torcedor para lotar o estádio, para nos ajudar do início ao fim. É um jogo muito importante, um jogo que realmente pode coroar o nosso trabalho e a gente precisa demais da ajuda do nosso torcedor para lotar o estádio e nos ajudar”, disse o treinador do Jequié.

Alyson Dantas (à frente), treinador do Jequié | Foto: Reprodução | ADJ

Grapiúna

Considerado o azarão da edição, o Grapiúna não figurava entre os favoritos antes do início da Série B e o prognóstico era de luta contra o rebaixamento, como aconteceu em 2022. No entanto, o time comandado pelo ex-atacante Ronaille Calheira surpreendeu a todos com um início avassalador. Além de vencer o Jequié na estreia, o Bem-Te-Vi do Sul emendou outras duas vitórias sobre Leônico e Jacobina e fez gordura dentro do G-4, carimbando a classificação na última rodada com triunfo sobre o Juazeiro.

O presidente do clube, Álvaro Castro, destacou a inteligência para formar um elenco competitivo, mesmo após uma parceria com uma empresa que deu errado há duas semanas de começar a Série B.

“A gente buscou alguns atletas de qualidade que não eram procurados, pois a gente não tinha como entrar num leilão com as equipes que vinham com um valor de orçamento maior para a competição. Com um orçamento simplório e com muita inteligência e precaução, a gente montou a equipe e formou uma comissão técnica enxuta, mas com pessoas comprometidas”, disse Álvaro ao Portal A TARDE.

A semifinal

Jequié e Grapiúna voltam a se enfrentar neste sábado, 22, às 15h, no estádio Waldomiro Borges. Quem vencer, garante vaga na elite do futebol baiano em 2024, além de se classificar para a grande final da Série B. Novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Jacobina

Melhor equipe da primeira fase, nos critérios de desempate, o Jacobina estreou com um empate fora de casa diante do Vitória da Conquista e carimbou a classificação na última rodada, ao bater o Fluminense de Feira por 1 a 0 em confronto direto. O Jegue da Chapada está fora da elite desde 2020, quando terminou rebaixado.

*O Portal A TARDE tentou contato com representantes do Jacobina, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Vitória da Conquista

Único invicto da competição, o Vitória da Conquista somou quatro triunfos e cinco empates na primeira fase. A classificação só foi confirmada após vitória por 3 a 2 na última rodada sobre o Jequié, que já estava classificado e poupou alguns jogadores. Rebaixado em 2022, o Bode tenta fazer o bate-volta para tentar recuperar a tradição na elite do futebol baiano.

O clube que tem menos de 20 anos de fundação disputou a primeira divisão de 2007 a 2022 de forma consecutiva. Além disso, o Conquista levantou o troféu da extinta Copa Governador do Estado em cinco oportunidades (2010, 2011, 2012, 2014 e 2016). Em 2016, inclusive, o adversário da final foi o Jacobina, e o Bode venceu as duas partidas. São nessas memórias que o presidente Ederlane Amorim se apega para acreditar no acesso.

“Campanha muito parecida com a de 2006 (que o Vitória da Conquista foi campeão invicto da Série B), com o mesmo treinador, Elias Borges. Estamos muito confiantes que a gente pode conseguir, respeitando a grande equipe do Jacobina. Obviamente que isso não entra em campo, são apenas memórias e estatísticas do futebol, mas nos dá essa convicção que podemos chegar lá, mesmo em um outro momento, com outro jogadores, outra competição, e buscar esse retorno”, afirmou Ederlane.

Ederlane Amorim, presidente do Vitória da Conquista | Foto: Reprodução

A semifinal

O jogo de volta entre Jacobina e Vitória da Conquista está marcado para as 15h de domingo, 23, no estádio José Rocha. O Bode tem a vantagem do empate para garantir a classificação, já o Jacobina precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória do Jegue por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.