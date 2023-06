Baianão Série B: rodada tem poucos gols e jogo que não acabou

A bola rolou neste domingo para cinco jogos da 4ª rodada da Série B do Campeonato Baiano. As partidas na capital e no interior tiveram pouca bola na rede e uma partida que só deve terminar na tarde desta segunda-feira, 5.

O líder Grapiúna veio a Salvador para encarar Galícia, em Pituaçu, e não saiu do zero. Bom para o Jequié, que venceu o Jacobina fora de casa por 1 a 0 e encostou no topo da tabela.

Quem perdeu a oportunidade de chegar também foi o Vitória da Conquista, que empatou em casa com o UNIRB por 1 a 1. Já o lanterna, Leônico, segue sem pontuar após a derrota por 1 a 0 para o Colo-Colo, em Ilhéus.

A partida entre Fluminense de Feira e Juazeiro precisou ser interrompida aos 14 minutos do segundo tempo por conta de uma queda de energia no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Touro do Sertão vencia por 1 a 0 e o jogo será retomado às 15h desta segunda-feira, 5. Caso o placar se confirme, o Flu assume a terceira colocação.

Reatores de uma torre de iluminação do Joia da Princesa queimaram por conta da chuva em Feira de Santana | Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

No próximo fim de semana, as equipes têm novo compromisso pelo Baianão Série B com os jogos da 5ª rodada. Confira os confrontos:

Sábado, 10/06:

Grapiúna x Fluminense de Feira, às 18h, no Antônio Elias Ribeiro, em Camacã

Domingo, 11/06:

Jequié x UNIRB, às 15h, no Waldomiro Borges, em Jequié

Vitória da Conquista x Galícia, às 15h, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista

Colo-Colo x Jacobina, às 16h, no Mário Pessoa, em Ilhéus

Juazeiro x Leônico, às 16h, no Adauto Moraes, em Juazeiro