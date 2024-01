Baianão: Sob olhares do governador, Bahia de Feira atropela o Jacobina | A TARDE

Com a presença ilustre do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, o Campeonato Baiano 2024 começou com chuva de gols na tarde deste domingo, 14. Em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira fez valer o mando de campo e atropelou o Jacobina na partida de estreia por 6 a 1.

Marcaram para o Tremendão o volante Cleyton (2x), o atacante Vitinho (2x), Reinaldo e Felipe Macena. O zagueiro Lucas Pezão, de cabeça, diminuiu para o Jacobina, que está de volta à elite do futebol baiano.

Apesar de não ter balançado as redes, o camisa 10 do Bahia de Feira, Ronan, saiu de campo feliz com a vitória, principalmente por estar completando mais um ano de vida neste domingo, 14.

“Agradecer a Deus por mais uma data importante na minha vida. Fico feliz, a gente troca qualquer gol pela vitória e a vitória veio, isso que é importante. A gente queria começar com o pé direito e a gente conseguiu. A gente sabe que o Baiano é uma competição muito acirrada e começar bem é importante”, disse Ronan à TVE.

Para o governador, a transmissão dos jogos pela emissora pública é uma iniciativa de fortalecimento do esporte e lazer na Bahia, além disso, há empenho integrado da Segurança Pública para garantir que as torcidas possam desfrutar de um ambiente de paz e tranquilidade.

"O Governo do Estado está investindo na transmissão do campeonato através da TVE, além disso, há um reforço na segurança pública em todos os jogos, com um efetivo policial que garante a tranquilidade antes, durante e após as partidas, inclusive com o uso câmeras que fazem reconhecimento facial", contou Jerônimo Rodrigues.



Mascote do Baianão ao centro com Jerônimo Rodrigues em seu lado esquerdo e Ricardo Lima, presidente da FBF, em seu lado direito | Foto: Mateus Pereira | GOV BA

Confira os jogos que completam a rodada de abertura do Campeonato Baiano 2024:

Domingo, 14/01



18h30 | Itabuna x Atlético de Alagoinhas

Quarta-feira, 17/01

17h | Barcelona de Ilhéus x Juazeirense

19h15 | Jacuipense x Vitória

21h30 | Bahia x Jequié