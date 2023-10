Baianão Sub-15 e Sub-17: Confira os resultados das quartas de final | A TARDE

No último fim de semana, os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Baiano nas categorias Sub-15 e Sub-17 movimentaram as praças esportivas com partidas na capital e no interior do estado.



Sub-15

Em jogo movimentado no estádio Viriato Correia, em Nazaré, o Atlântico derrotou o Conquista FC por 3 a 2. Em Pituaçu, o Jacuipense saiu na frente e venceu o Camaçariense pelo placar mínimo.

Nos jogos do domingo, 1, o Bahia confirmou o favoritismo e superou o SSA FC por 2 a 0, em Pituaçu. No Mariano Santana, em Serrinha, o Estrela de Março foi superado pelo Vitória por 3 a 1.

Sub-17

Nos jogos de sábado, 30, o SSA FC goleou o Atlântico por 4 a 1, fora de casa, no estádio Viriato Correia, em Nazaré. Jacuipense e Estrela de Março empataram sem gols em Pituaçu.

O Vitória da Conquista perdeu para o Vitória por 2 a 1, no Edvaldo Flores, em Conquista, que no domingo, 1, foi palco da goleada do Bahia por 6 a 1 diante do Conquista FC.

Os jogos de volta estão marcados para esta quarta-feira, 4. Confira a tabela abaixo:

Campeonato Baiano Sub-15 - Quartas de final, jogos de volta:

Conquista FC x Atlântico - Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista - 15h

Camaçariense x Jacuipense - Luís Eduardo Magalhães, em Terra Nova - 15h

SSA FC x Bahia - Pituaçu, em Salvador - 15h30

Vitória x Estrela de Março - CT Manoel Pontes Tanajura - 15h30

Campeonato Baiano Sub-17 - Quartas de final, jogos de volta:

SSA FC x Atlântico - Pituaçu, em Salvador - 9h

Estrela de Março x Jacuipense - Viriato Correia, em Nazaré - 9h

Vitória x Vitória da Conquista - CT Manoel Pontes Tanajura - 13h30

Bahia x Conquista FC - Pituaçu, em Salvador - 13h30