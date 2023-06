Após passagem decepcionante, Hazard deixa o Real Madrid

O Real Madrid emitiu um comunicado neste sábado, 3, e oficializou um acordo com o atacante Eden Hazard para a rescisão do contrato. Com isso, o belga, que tinha vínculo até junho de 2024, ficará livre no mercado um ano antes do término contratual.

“O Real Madrid C.F. e Eden Hazard chegaram a um acordo pelo qual o jogador será cortado do clube a partir de 30 de junho de 2023. Eden Hazard faz parte do nosso clube há quatro temporadas, nas quais conquistou 8 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa da Europa, 2 LaLiga, 1 Copa do Rei e 2 Supercopas da Espanha. O Real Madrid quer expressar o seu carinho por Eden Hazard e deseja a ele e a toda a sua família as maiores felicidades nesta nova etapa”, diz o comunicado.

Contratado do Chelsea na temporada 2019-20, Hazard jamais conseguiu desempenhar no clube espanhol o futebol que o fez ser comprado dos Blues. As lesões atrapalharam o andamento do atacante no clube espanhol.

Ao todo, foram 76 jogos e apenas sete gols marcados. Na atual temporada, foram apenas 10 jogos, sendo o último deles no dia 13 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Getafe.