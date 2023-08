Baiano conquista medalha de bronze no Pan-americano Sub-21

Pelo segundo ano consecutivo, o atleta Christian Gabriel tem o privilégio de integrar a Seleção Brasileira de Karatê e representar exclusivamente a Bahia no Campeonato Pan-americano de Karatê, realizado em Santiago, Chile. Durante os dias de 22 a 26 de agosto de 2023, ele conquistou uma medalha de bronze, competindo contra outros 20 atletas na sua categoria.

Entre os atletas nacionais que subiram ao pódio, o nome do baiano apareceu estava lá entre os melhores da competição. Ele assegurou a medalha na categoria masculina Júnior Kumite +76kg após uma jornada de quatro lutas. A trajetória incluiu vitórias sobre o colombiano Nicolas Gamboa (6 a 2) e o peruano Lucas Emanuel Beltran Zoppi (12 a 6). Entretanto, Christian foi superado pelo equatoriano Cesar Antonio Vallejo (6 a 3) na quarta rodada. Na fase de repescagem, Christian empatou em 6x6 com o venezuelano Sifian Romario Alchaer El Chaer, mas prevaleceu nos pontos de vantagem (seicho) e assegurou a medalha.

O Campeonato Pan-Americano Cadete, Júnior e Sub-21 permanece como o principal torneio de karatê de base nas Américas. Na edição deste ano, o torneio atraiu quase mil karatecas representando 24 países. O Brasil apresentou um total de 89 atletas inscritos na competição, número que coincidiu com a quantidade do Canadá. Os Estados Unidos lideraram com a maior delegação, composta por 97 atletas, seguidos pelo Chile, com 96 participantes.