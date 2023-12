Baiano da base do Flamengo renova contrato de patrocínio com a Nike | A TARDE

O baiano Davi Fraga, de apenas 13 anos, é considerado uma das maiores promessas das categorias de base do Flamengo. O meio-campista é um dos destaques da equipe sub-13 do Rubro-Negro e se tornou o primeiro jogador da geração 2010 a assinar um contrato de renovação com a Nike.

"Muito feliz pelo momento que estou vivendo. Quero agradecer à minha família primeiramente, por sempre me apoiarem e acreditarem em mim. Agradeço ao Flamengo também, pois é um clube incrível e me ajuda muito a evoluir como jogador. Estou vivendo meu sonho e é muito legal saber que estou no caminho certo", disse o jovem atleta.

Davi é natural de Ibicaraí, cidade que fica a cerca de 450 km de Salvador. No fim de 2020, quando assinou contrato com o Flamengo, ele se mudou para o Rio de Janeiro, junto com os pais, para seguir atrás de seu sonho de se tornar um jogador profissional.

Dentro de campo, Davi vive grande fase. No último mês de novembro, conquistou a Taça Rio sub-14, contra o Fluminense. Anteriormente, já havia sido campeão do Campeonato Carioca sub-13 e participou do vice-campeonato da Libertadores sub-14.

"É muito especial tudo isso. Ser campeão por esse clube é indescritível. Sei o quanto essa camisa pesa e sou muito grato por estar aqui no Flamengo. Quero agora dar continuidade nesse trabalho e sei que podemos conquistar ainda mais títulos, temos potencial para isso. Mas, sempre pensando em um jogo de cada vez. Eu só penso em jogar futebol e ser feliz dentro do campo. Isso é o mais importante", concluiu Davi.