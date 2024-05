Baiano de 9 anos consegue título do Surf Talento em Santa Catarina | A TARDE

Aos 9 anos, o baiano Davi Lucca já se tornou destaque nas competições de surf do Brasil. Neste fim de semana, o atleta de Praia do Forte conquistou a primeira etapa do "Surf Talentos Oceano", na Praia da Ferruge, em Garopaba, Santa Catarina. Com isso, o jovem surfista ganha visibilidade nacional, no evento que reúne as promessas do surf de vários estados do país.

Na competição, Davi demonstrou um desempenho positivo durante as baterias, mostrando habilidade e técnica nas ondas. Apesar das dificuldades, o baiano seguiu firme e conseguiu executar as manobras, conquistando o troféu.

"Davi também chamou a atenção pela sua postura humilde e determinação durante o evento. Mesmo com a pressão da competição, ele manteve a calma e o foco, mostrando maturidade além de sua idade", disse o Pai de Davi, Carlos Silva, conhecido como Litinho.

Surfista baiano em competição | Foto: Divulgação

Questionado sobre a emoção de ver o filho disputando um torneio em alto nível, Litinho afirmou estar orgulhoso do filho, que foi recompensado por todo esforço. Além disso, destacou a sua participação na conquista, já que sempre incentivou o jovem.

"Estou extremamente orgulhoso do seu desempenho e conquista no Campeonato. Foi um momento muito importante para ele, pois representou todo o esforço e dedicação que ele tem colocado no surf. Ver o Davi Lucca competindo e vencendo nesse campeonato foi uma experiência emocionante como pai. Desde cedo, ele mostrou interesse pelo surf e eu sempre o apoiei, incentivando-o a perseguir seus sonhos", finalizou o incentivador do jovem surfista.

Baiano conquista título do "Surf talento" | Foto: Divulgação

O título de campeão do Surf Talento em Santa Catarina é um marco na carreira de Davi Lucca. Sua vitória não apenas o coloca como um dos grandes destaques da nova geração do surf brasileiro, mas também serve de inspiração para outros jovens que buscam seguir profissionalmente no esporte.