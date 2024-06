Baiano de Praia do Forte é vice-campeão Latino-Americano de Surf | A TARDE

Com apenas 9 anos, o jovem surfista Davi Lucca, nativo da praia do Forte, em Mata de São João (BA), surpreendeu ao conquistar o título de vice-campeão latino-americano de surfe no Semillero Olas Pro Tour. A competição, realizada no último final de semana nas águas geladas do Recreio dos Bandeirantes (RJ), reuniu mais de 100 surfistas de vários países da América Latina.

O jovem Davi sempre demonstrou interesse pela pela modalidade, encontrando na praia do Forte o cenário ideal para desenvolver suas habilidades. Com o apoio constante de sua família e amigos, ele se dedicou intensamente aos treinamentos, aprimorando suas técnicas e preparando-se para competições de alto nível.

A competição no Rio de Janeiro foi um verdadeiro teste de resistência para os surfistas, que enfrentaram ondas desafiadoras e frio intenso. No entanto, Davi Lucca não se intimidou e mostrou-se à altura dos competidores mais experientes, exibindo coragem, habilidade e determinação em cada onda que surfou.

Durante a final, Davi impressionou juízes e espectadores com sua performance. Executando manobras progressivas e demonstrando excelente controle sobre a prancha, ele garantiu seu lugar como vice-campeão latino-americano de surfe. Sua determinação e talento foram amplamente reconhecidos.

Ao receber o prêmio, Davi expressou sua alegria e gratidão, agradecendo à família, treinadores e a todos que o apoiaram ao longo de sua jornada. Ele destacou a importância do trabalho em equipe e do apoio emocional para alcançar seus objetivos.

A conquista de Davi é um marco significativo para o surfe brasileiro, especialmente para alguém tão jovem. Sua trajetória promete inspirar outros jovens a seguirem seus sonhos e a explorarem todo o potencial das ondas. Com um futuro promissor, o baiano se torna um exemplo de superação e dedicação para a praia do Forte, Mata de São João e para todo o Brasil.

Publicações relacionadas