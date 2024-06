Baiano Fábio Jesus é bicampeão dos 5 km | A TARDE

A Maratona do Rio começou no fim da tarde do feriado desta quinta-feira, com cerca de sete mil competidores na prova dos 5 km. O baiano Fábio Jesus Correia sagrou-se bicampeão da prova carioca, cruzando a linha de chegada na Marina da Glória com 14m35s. Na competição feminina, a paulista Grazielle Zarri conquistou o tricampeonato com 16m50s.

Fábio Jesus, que é de Monte Santo e foi 4º colocado na última São Silvestre (melhor brasileiro), também vai disputar a prova de 10 km, neste domingo (2). “É a minha terceira vez na Maratona do Rio. No primeiro ano, venci os 5k, no segundo, os 10k e agora novamente os 5k. É sempre muito gratificante estar aqui e no domingo vou atrás de mais um bom resultado”, afirmou o baiano de 25 anos, que até o ano passado conciliava a rotina de maratonista com o trabalho como coletor de lixo em São Paulo.

Após uma sexta-feira dedicada a eventos culturais e shows, a Maratona do Rio terá neste sábado a prova dos 21 km, com largada às 6h. No domingo, acontecem os 10 km e os 42 km, esse último com início às 5h. Quem completa as provas de 21 e 42 km, separadas por menos de 24h de descanso, recebe uma medalha especial do ‘Desafio Cidade Maravilhosa’. Cerca de 2.500 atletas, dos 45 mil inscritos nas quatro competições do evento, tentarão a façanha em 2024.

