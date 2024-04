Baiano Guilherme Caribé bate recorde de Cesar Cielo; saiba qual | A TARDE

Baiano de Salvador, Guilherme Caribé, futuro da natação brasileira, quebrou o recorde mais um recorde na noite deste sábado. Desta vez, na distância de 100 jardas, o nadador de 21 anos ultrapassou o campeão olímpico Cesar Cielo, detentor da marca desde 2018. Na final do NCAA, campeonato universitário dos Estados Unidos, o velocista marcou o tempo de 40s55 para ficar com a medalha de prata no torneio, superando a marca anterior, que era de 40s92.

Pela Universidade do Tennessee, onde estuda desde o ano passado, Caribé faz a sua preparação para as Olimpíadas de Paris, já tendo atingido o índice para os 100m livre. Entretanto, ainda precisará passar pela Seletiva olímpica, que ocorre em maior desde ano, visando confirmar a vaga.

Na categoria, o baiano é o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Além deste pódio, conquistou o outro em mais duas disputas: no revezamentos 4x100m livre masculino e 4x100m livre misto.

Em conversa com o Portal A TARDE no mês de fevereiro, Gui Caribé comentou sobre a sensação de ser comparado com Cesar Cielo, um dos maiores nomes da natação Brasileira. Apesar da responsabilidade, o soteropolitano afirmou que não se sente pressionado e, para ele, isso significa estar no caminho certo.

“É uma comparação que não me pressiona e que mostra que estou no caminho certo. Cesão é um dos grandes nomes da história da natação mundial e ainda estou longe de fazer o que ele conquistou, mas estou trabalhando para isso. Caso confirme minha classificação para Paris, farei o melhor possível para nadar bem cada etapa necessária para chegar nas finais e conquistar medalhas”, declarou o atleta.