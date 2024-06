Baiano Hebert e Esquiva Falcão lutam neste sábado; saiba detalhes

O boxeador baiano levou o ouro nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio-2020 - Foto: Robson Lopes / Divulgação

O mundo da luta vai receber mais um grande capítulo hoje: o Spaten Fight Night, evento de boxe que promete duelos históricos a partir das 22h, no Komplexo Templo, em São Paulo. São quatro combates que estão programados para ocorrer nesta noite, com direito a, inclusive, confronto entre medalhistas olímpicos e um encerramento histórico de carreiras de personalidades consagradas no MMA.

O pugilista baiano Hebert Conceição, de 26 anos, ouro na Olimpíada de Tóquio (Japão), em 2020, encara o boxeador capixaba Esquiva Falcão, oito anos mais velho, prata nos jogos olímpicos de Londres (Inglaterra), em 2012. E muita provocação marca esse embate, já que por meses a rivalidade dos lutadores aparentemente se mostrou ser pessoal, com direito a várias trocas de farpas nas redes sociais durante esse período.

No fim de abril, Esquiva fez uma live no seu perfil do Instagram e falou sobre uma eventual luta contra o baiano. Na ocasião, o pugilista, que até então não julgava que o combate traria tanta vantagem para ele, cutucou Hebert.

“Prefiro lutar contra um youtuber que paga bem do que contra um medalhista olímpico que paga mal, beleza? E a luta vai ser dura ainda, entendeu? Não tô com medo. Isso aqui, ó [apontando para a cabeça], não serve só pra dar porrada, serve pra pensar também. Hebert, bota a sua pra pensar também”, afirmou.

Em resposta, o medalhista de ouro foi o mais direto possível e acusou o oponente de estar ‘arregando’, arranjando desculpas para fugir da luta. Em trocas de farpas anteriores, Hebert já havia comentado que Esquiva não era uma figura bem vista no cenário do boxe, já que, segundo o baiano, seria desrespeitoso com colegas de profissão.

“Você é um cara que gosta de surfar no hype dos outros, onde você vê que pode estar dando engajamento, você quer se meter. Mas quando a parada aperta para você e a realidade chega, que sou eu, lutador profissional na ativa igual a você, você corre e fica inventando mil desculpas”, disse Hebert em resposta.

Já nesta semana, com a luta confirmada, houve a pesagem oficial e, claro, não poderia deixar de haver mais provocação e troca de ofensas – embora o clima tenha começado amistoso, com Esquiva inclusive enaltecendo o fato de os dois serem medalhistas olímpicos.

Mas não durou muito, sobretudo quando Hebert disse que Esquiva teria feito uma vaquinha virtual na pandemia, em 2020, para consertar seu próprio carro. Esse comentário fez o capixaba perder as estribeiras e dizer que respeitava o baiano como lutador, mas não como pessoa. Depois, o lutador do Espírito Santo voltou a comentar sobre isso com a imprensa no local.

“Teve um momento que ele [Hebert] falou sobre um caso meu, da época da pandemia [...]. Foi um momento muito difícil, estava sem lutar. Meu carro, que eu fazia as entregas, acabou quebrando. Não foi uma coisa de luta, foi mais uma coisa pessoal. E isso foi um dos motivos que me fez assinar o contrato”, falou.

O embate entre os boxeadores será a terceira luta da noite, e está programado para o total de dez rounds de três minutos cada, com um de descanso entre cada assalto.

Despedida

A noite de hoje também marca a última luta da carreira do lutador Anderson Silva, um dos brasileiros mais lendários da história do UFC. O adversário não poderia ser outro: o americano Chael Sonnen, que travou batalhas memoráveis contra Anderson há alguns anos.

Com o clima mais amigável do que o de tempos atrás, quando ambos estavam nos seus respectivos auges, em entrevista após a pesagem oficial, o americano comentou sobre como se empolgava para ver as lutas do brasileiro.

“Eu falava para o meu pai: ‘tem esse cara, ele se chama Anderson Silva, eu acho que ele pode ser o lutador mais animador de se ver’. [...] E quando nós encerramos nossos enfrentamentos... eu tentei de tudo para derrotar ele, até mesmo trapacear. Eu fui pego na primeira vez, mas não fui na segunda, eu tentei trapacear na segunda luta também. Mas eu estava em pedaços, e ele me deu outra oportunidade. Ele sabia que eu trapaceei, mas me deu outra chance mesmo assim. Então, eu decidi parar, mas meu respeito começou a crescer por ele”, disse Sonnen.

Pelo UFC, no MMA, esse combate já aconteceu em duas oportunidades e o ‘Spider’ levou a melhor sempre, por finalização e nocaute. Todas elas valiam o cinturão do peso médio e foram marcadas por muita provocação.