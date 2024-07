Baiano Mateus Nunes será o canoísta mais jovem a representar o Brasil

Mateus Nunes, canoísta baiana - Foto: Divulgação | CBCa

Com quatro dos seis atletas convocados para as provas de canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Bahia é o principal celeiro de canoístas do país. Entre os nomes da delegação brasileira está Mateus Nunes, de apenas 18 anos. Ele será o mais novo canoísta a representar o Brasil em uma Olimpíada.

Natural de Itacaré, assim como Jacky Goldmann e Valdenice Conceição, que também representarão o Brasil em Paris, Mateus faz parte da Seleção de Base da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) desde 2022, mas atualmente treina com os profissionais. Ele aprendeu a técnica em aulas do projeto social Remando no Rio de Contas, atualmente denominado Remando em Águas Baianas.

“O projeto Remando em Rio de Contas abriu portas e me deu apoio para eu estar aqui, na Seleção Brasileira. Acredito que se não fosse essa experiência, em Itacaré, eu não estaria aqui hoje”, declarou.

O projeto é uma iniciativa da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Além de Mateus, Jacky e Valdenice, outro baiano na delegação brasileira é o veterano Isaquias Queiroz, medalhista nos anos de 2016 e 2020 e que busca se tornar o maior medalhista brasileiro na história de todos os Jogos Olímpicos. Ele precisa de mais um pódio para se igualar e dois para ultrapassar Robert Scheidt e Torben Grael, ambos da vela.

Ana Paula Pergut, do Paraná, e Vagner Souta, do Mato Grosso, fecham a lista de seis atletas. A canoagem brasileira disputará as provas olímpicas de 06 a 10 de agosto, em Vaires Sur Marne, França, comunidade distante cerca de 30 quilômetros de Paris, sede dos Jogos.