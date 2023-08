Baiano multicampeão de jiu-jitsu morre após passar mal em competição

Bicampeão brasileiro de judô e multicampeão no jiu-jitsu, o baiano Nilton Ferreira, de 58 anos, morreu no fim da tarde desta terça-feira, 22, na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo.

O atleta sofreu um infarto na última sexta-feira, 18, quando participava de uma competição, na cidade paulista. Após passar mal, Nilton chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Pindamonhangaba, onde estava internado.

Imagens feitas por pessoas que acompanhavam a competição mostram o momento em que o atleta estava sendo socorrido. A família do baiano informou que ele teve três paradas cardíacas. Após várias tentativas de reanimação com massagem cardíaca, Nilton deixou o local às pressas em uma maca.

O baiano havia viajado sozinho para o evento. Depois do internamento, um irmão dele foi para a cidade para o acompanhar na unidade de saúde. O óbito foi confirmado por volta das 17h desta terça-feira.

Nilton deve ser sepultado nesta quarta-feira, 23, no cemitério do Campo Santo, que fica localizado no bairro da Federação, em Salvador. Ainda não há confirmação de horário.

Vídeo:

Reprodução