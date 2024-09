Baiano nocauteia em 29 segundos e mantém cinturão; veja o vídeo

No cartel, André contabiliza 11 vitórias e cinco derrotas - Foto: Bruno Limoeiro | Jungle Fight

O lutador baiano André "Monstro" Miranda atropelou Raimundo Marajó, na noite deste sábado, 24, pelo Jungle Fight 129, e manteve o cinturão peso-pesado da organização. Ao todo, foram necessários apenas 29 segundos para o nocaute que deu a vitória ao atleta soteropolitano.

Antes da luta, André e Raimundo chegaram a dizer que o combate não passaria do primeiro round, escrita mantida pelo baiano. "Muitos desacreditaram de mim, disseram que eu não iria a lugar nenhum. Ainda é só o começo. Falei que não passaria do primeiro round, treino com os melhores, lá só tem cobra criada".

Depois da luta, André Monstro vestiu uma camisa em inglês cujos dizeres pediam um contrato a Dana White, atual presidente do UFC, considerada a maior organização de MMA do mundo.

Com 37 anos, o lutador baiano já lutou 16 vezes em sua carreira. No cartel, André contabiliza 11 vitórias e cinco derrotas.

