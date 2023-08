Baiano pedala mais de 2.600 km e ainda vence mundial de Beach Tennis

Com o intuito de divulgar o beach tennis, o baiano Luís Pedreira foi ousado em seu desafio. Em cima de sua bicicleta, ele saiu de Porto Seguro, onde mora, e rumou à cidade de Fortaleza, cidade-sede do torneio mundial da modalidade que aconteceu este ano, entre os dias 2 e 6 de agosto.

A ideia audaciosa pode parecer arriscada, mas já estava na cabeça de Luis Pedreira há alguns anos. Em conversa com o Portal A TARDE, o baiano e atual líder do ranking mundial de beach tennis contou que planejava a viagem de bicicleta pelo litoral nordestino desde antes da pandemia, mas precisou adiar devido ao surto do vírus.

"Já estava para acontecer, quando surgiu a pandemia, então tive que cancelar. Daí vejo a notícia de que o campeonato Mundial de beach tennis viria para o Brasil, depois de 21 anos realizado na Europa. Então resolvi casar o meu projeto pessoal, com o profissional: pedalar até Fortaleza e jogar o mundial de beach tennis da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT)", revelou.

Eu amo esportes. Minha vida toda foi praticando esportes. Eu tinha um projeto pessoal de vir pedalando de São Luís até Porto Seguro, para conscientizar a galera a usar mais a bicicleta e menos o carro Luís Pedreira, atleta

Ao todo, foram mais de 2,6 mil quilômetros entre a cidade de Porto Seguro e a capital cearense. Para a grande maioria das pessoas, somente a distância em si já seria um empecilho para o cumprimento da meta, mas, segundo Luís Pedreira, em nenhum momento ele recuou.

"Não teve momento algum (que pensou em desistir). Sabia que eu conseguiria no meu momento, no meu ritmo. Passei por vários momentos críticos, como temporal em Sergipe e Alagoas, bicicleta quebrando, pneus furando quatro vezes, perdido por várias vezes, inclusive no meio do Cariri, na Paraíba, isso às 21h (risos). Mas deu tudo certo e, quando eu pedia informações, o pessoal não acreditava que eu estava viajando de bicicleta de Porto Seguro até Fortaleza", explicou o atleta.

Não teve segredo

Para alcançar o objetivo, Luís Pedreira revelou que não teve nenhum planejamento mirabolante. Na verdade, como já costuma pedalar com bastante frequência, ele precisou apenas fazer uma estratégia para descansar quando excedesse o exercício: "Nos dias que eu pedalei a mais do que deveria, acabei descansando no dia seguinte e não pedalei".

Com isso, foram necessários 38 dias para que o trajeto fosse cumprido com sucesso e, ainda assim, restaram cinco dias para que ele descansasse e se preparasse para o torneio mundial em solo cearense. Pedreira conta que o desafio ainda serviu como fortalecimento para os músculos.

"O pedal não atrapalhou em absolutamente nada. Ao contrário, fortaleceu minhas pernas. Cheguei cinco dias antes do inicio dos jogos, e tive tempo para descansar e relaxar. A equipe da WBS Brasil, organizadora do evento, me deu todo o suporte durante toda a viagem, até o fim do evento. Isso ajudou muito para eu ficar tranquilo, com uma cabeça boa para jogar. Mentalmente eu estava muito bem também. Muito tranquilo", revelou.

Ao todo, foram 38 dias de viagem pedalando mais de 2,6 mil quilômetros. Luís Pedreira saiu da Costa do Descobrimento, em Porto Seguro, até a cidade de Fortaleza, onde ocorreu o mundial

Título para o Brasil e a Bahia

Para a disputa do torneio, Luís Pedreira competiu ao lado de Fernando Albuquerque, na categoria de duplas. Em decisão emocionante, o baiano contou que uma pequena desatenção quase custou todo o árduo trabalho, entretanto, o título veio diante de Hugo Dojas e Pedro Maestri, por 2 sets a 1. Ao A TARDE, ele falou sobre aposentadoria do esporte.

"Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. Assisti o jogo ontem e me emocionei com o final. Quase deixamos escapar o título. Meu parceiro Fernando Albuquerque é um jogador super tranquilo e me deixou à vontade, sem pressão. Estávamos ganhando de 9 a 4 no super tie e só fomos fechar no 10 a 8. Foi incrível! Agora eu posso me aposentar, pendurar as raquetes (risos)", celebrou.



Agora, Pedreira se prepara para a disputa de mais um torneio, dessa vez, realizado nos Lençóis Maranhenses, que fica na cidade de Santo Amaro, no Maranhão, mas brincou dizendo que desta vez não irá pedalando. No ano passado, o baiano chegou até a final do evento, mas foi derrotado.

"O esporte está em minha vida desde pequeno. Na escola, eu praticava todos os esportes possíveis, realmente eu sou apaixonado, viciado em esportes. O esporte me ajudou durante toda a minha vida. Seja na saúde, conhecendo pessoas boas, deixando minha mente ocupada, fazendo amigos... Enfim, o esporte é a solução de tudo nesse planeta, acredite nisso", concluiu.