Baiano Robson Conceição conquista título mundial de boxe

Esta foi a quarta tentativa do baiano de se tornar campeão mundial. - Foto: Divulgação/WBC

A noite deste sábado (6) foi histórica para o boxe brasileiro. O baiano Robson Conceição, 'O Brabo', finalmente conquistou o título mundial super-pena (até 58,97kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC), coroando uma jornada de persistência e superação.

Em um combate emocionante e acirrado, Robson derrotou o americano O'Shaquie Foster por decisão dividida (116-112, 112-116 e 115-113), após 12 rounds eletrizantes. Esta foi a quarta tentativa do baiano de se tornar campeão mundial.

Ainda no ringue, com o cinturão em mãos, 'O Brabo' não conteve a emoção. Ele dedicou a conquista à sua filha mais nova, Ester, com quem havia feito uma promessa: "Quando eu prometo, eu cumpro. Ester, meu amor, é todo seu. Eu prometi, papai cumpriu. É sobre nunca desistir. Sou muito persistente na minha luta diária, então nunca desisto enquanto não alcanço meus objetivos. E isso aconteceu aqui hoje, obrigado meu Deus, obrigado equipe, obrigado família. Somos campeões do mundo!".

Jornada de superação

A conquista de Conceição é ainda mais significativa por representar a superação de desafios. Em setembro de 2021, ele perdeu por pontos para Oscar Valdez em uma luta que muitos consideraram ter vencido. Um ano depois, foi derrotado por Shakur Stevenson. Em novembro de 2023, empatou com Emanuel Navarrete, frustrando mais uma vez o sonho do título.

Com a conquista, o soteropolitano sobe para 19 vitórias, 2 derrotas e 1 empate em sua carreira profissional.