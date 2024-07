Baiano Robson Conceição pode entrar na lista de campeões mundais; veja

Confronto acontece no Estados Unidos, às 20h50 - Foto: Sarah Stier | AFP

O baiano Robson Conceição pode entrar na lista de campeões mundiais neste sábado, 6. Isso porque, o pugilista brasileiro sobe no ringue de Newark, nos Estados Unidos (EUA), às 20h50 (horário de Brasília), para enfrentar O’Shaquie Foster, na disputa pelo cinturão do super-pena, do Conselho Mundial de Boxe (WBC). Confronto será exibido no canal Combate.

Desafiante do combate, Robson Conceição já possui um cartel de 18 vitórias, sendo nove por nocaute, duas derrotas, um empate e uma luta sem resultado. Em abril deste ano, o baiano teve seu último desafio contra o mexicano Jose Ivan Guardado Ortiz. No confronto, o soteropolitano levou a vitória por nocaute no 7º round.

Em contrapartida, O'Shaquie Foster já possui 24 lutas na carreira, com 22 vitórias, sendo 12 por nocaute, e duas derrotas. O último combate do americano aconteceu em fevereiro deste ano, com vitória por decisão dividida em cima do porto-riquenho Abraham Nova.

A disputa contra Robson Conceição será a terceira defesa de cinturão de Foster.