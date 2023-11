Baiano, Wanderley Pereira é superado por cubano e fica com a prata | A TARDE

O boxeador baiano, Wanderley Pereira, ficou com a medalha de prata na categoria até 80kg nos jogos Pan-Americanos de 2023, que acontece em Santiago, no Chile. Nesta sexta-feira, 27, ele foi derrotado pelo cubano Arlen Lopes.



O atleta do Brasil acabou enfrentando uma agressividade maior do boxeador de Cuba, que levou a melhor nos dois rounds para garantir unanimidade. Mesmo levando a melhor no último assalto, Wanderley não conseguiu o nocaute.

A também baiana, Beatriz Ferreira, fez valer o favoritismo e conquistou o bicampeonato na categoria 60 quilos. O país também foi prata Tatiana Chagas (54 kg) e Keno Marley (92 kg).