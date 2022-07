Baianos Bia Ferreira e Keno Marley vencem Brasileiro de Boxe

Os baianos seguem como grande destaque do boxe no Brasil e no último domingo, 10, conquistaram o ouro nas suas categorias. Bia Ferreira e Keno Marley, que já tinham brilhados nas Olimpíadas de Tóquio também foram vencedores no Campeonato Brasileiro de Boxe de 2022, que durou sete dias e foi realizado no Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Na categoria até 60kg, Bia Ferreira enfrentou na final a sua parceira de treino, Rebeca Lima, e após três rounds movimentados, foi campeã. "Fico muito feliz por ter feito essa final com a Rebeca, ela é uma grande atleta, me ajuda nas conquistas internacionais. Era uma luta esperada, já que ela é a 2ª da categoria, é a minha substituta e tenho certeza que vou deixar meu lugar em boas mãos", elogiou Bia.

Na categoria até 92kg, Keno Marley fez uma luta estratégica contra Ramon Souza. Após três rounds, o baiano foi declarado vencedor por decisão unânime. "Consegui executar o trabalho que vem sendo feito há muito tempo, sou alto para a categoria, consegui manter esse jogo técnico utilizando bem a tática treinada no CT e só tenho a agradecer a meus treinadores", falou.

Entre os homens, Abner Teixeira (+ 92kg), Wanderson "Shuga" de Oliveira (até 71kg), Yuri Falcão (até 63,5kg), Luiz Gabriel de Oliveira (até 57kg) também saíram vencedores. Já entre as mulheres, os títulos ficaram com Jucielen Romeu (até 57kg), Caroline Almeida (até 50kg), Flávia Figueiredo (até 75kg), Bárbara dos Santos (até 66kg) e Tatiana Chagas (até 54kg). Ao todo, 170 atletas de 21 estados mais o Distrito Federal disputaram a competição.