Baianos levam medalha de prata na canoagem categoria C2 masculino | A TARDE

Os baianos Evandilson Neto e Filipe Santana garantiram a medalha de prata na prova dos 500m do C2 na canoagem de velocidade. Os atletas realizaram uma prova de recuperação no Pan 2023 e colocaram o Brasil em mais um pódio, que foi dividido com a dupla canadense, que levou o ouro, e com esportistas de Cuba na terceira colocação.

Durante boa parte da prova, os brasileiros não estiveram próximos dos primeiros colocados, no entanto, na reta final, a dupla cruzou a linha de chegada com uma vantagem mínima de 14 centésimos em relação aos terceiros colocados.

Ainda nesta sexta-feira, 3, o Brasil deixou de medalhar na canoagem. Na disputa do K1 feminino, Ana Paula Vergutz ficou em quinto lugar na prova de 500m, enquanto no masculino, na mesma prova, Roberto Maehler e Heuer Silva Rodrigues ficaram na sexta colocação. Valdenice Conceição do Nascimento encerrou participação na prova individual C1 feminino de 200m na quinta posição.

Neste sábado, 4, o Brasil terá em disputa o medalhista olímpico Isaquias Queiroz.