Baianos participam da Maratona do Rio | A TARDE

Começa hoje e vai até domingo (2) a 22ª Maratona do Rio, o maior e mais popular evento de corridas de longa distância do Brasil. Com provas de 5, 10, 21 e 42 km, incluindo o já tradicional Desafio Cidade Maravilhosa (para quem corre os 21 km num dia e os 42 km no outro), a programação esportiva/cultural movimenta os cariocas e leva à capital do Rio de Janeiro mais de 36 mil participantes vindos de outros estados ou países, tanto que o lema da edição 2024 é “O Brasil corre pro Rio”. Apenas de baianos, serão mais de 1800 corredores, cerca de 4% dos 45 mil inscritos nas competições.

Mundo afora, maratonas são eventos que mobilizam milhares de pessoas. O desafio físico, dosado em quilometragens diferentes que acolhem uma grande diversidade de corredores, faz com que, por todo planeta, pessoas passem o ano se preparando para cumprir a missão de finalizar as provas. E para auxiliar esses atletas (na grande maioria amadores), vemos um número crescente de profissionais montando equipes e estruturas para treinamento. Essas assessorias esportivas são responsáveis pela organização da ida da grande maioria dos baianos que participarão da Maratona do Rio.

“Oferecemos suporte antes, durante e após as competições. Os alunos têm suas planilhas individuais de treinamento, mas o trabalho da assessoria é também de acompanhar cada passo do caminho”, explica Diogo Andrade, sócio e líder da Triação, que está ativa há 20 anos e levará ao Rio de Janeiro cerca de 130 atletas de Salvador e Feira de Santana, onde a assessoria mantém grupos de treinamento (também em triatlo e natação) com 713 alunos matriculados.

Numa breve pesquisa nas redes sociais, a reportagem encontrou ao menos 15 assessorias atuando em Salvador. Quem circula pela cidade na orla, no início da manhã e da noite, já deve ter testemunhado grandes grupos de corredores uniformizados treinando na rua ou na calçada. A cena, corriqueira ao longo de toda semana, mostra como a corrida de rua está cada vez mais presente culturalmente no estado, sobretudo na capital.

“Não é só a corrida, a parte esportiva ou a questão de saúde, mas também toda parte social e cultural que está envolvida. Formamos um grupo muito unido nos treinos. Nas viagens, nos preparamos tecnicamente para as provas, mas também há muita troca, muita vivência nos hotéis, nos almoços e jantares e nos momentos de lazer”, avalia Jardel Moura, líder da assessoria que leva seu nome e tem 13 anos no mercado, e que estará com 50 dos seus 250 alunos no Rio de Janeiro.

Maratona cultural

As palavras de Jardel explicam também o sucesso da Maratona do Rio, que com seus 45 mil inscritos supera em 5 mil a edição de 2023 e se consolida como a maior da América Latina. Turístico por natureza e repleto de atrações, o Rio de Janeiro aproveita bastante seu potencial durante o evento, extrapolando os limites do esporte e envolvendo os participantes e a população em atividades culturais.

O ‘Maratona com Arte’ é uma programação dedicada ao entretenimento, com shows, oficinas de arte e exposições, a maior parte acontecendo na Marina da Glória, onde está localizada a Casa Maratona, e de onde acontece a largada e chegada da maioria das provas.

Dentre os shows gratuitos e abertos ao público, se apresentarão o DJ Marlboro, hoje, o bloco Chora Me Liga no sábado (1º), Sandra de Sá e o ex-Barão Vermelho, Rodrigo Santos, no domingo (2). Já a Orquestra Circônica faz shows na abertura da Casa Maratona todos os dias.

Desafio

A Maratona do Rio acontece em cinco distâncias diferentes: 5 km (hoje, com largada às 16h), 21 km (sábado), e 10 e 42 km (ambas no domingo). Os corredores também têm a opção de se inscrever no Desafio Cidade Maravilhosa, uma honraria especial para quem completa as provas de 21 km e 42 km. O total de 63 km em com menos de 24 horas de descanso é uma missão de resistência para poucos, mas que muitos dos baianos que vão ao Rio encararão de frente.

“Muitos se sentem, de fato, desafiados e isso é tão bacana na Maratona do Rio, que outras pelo país também já fazem o mesmo tipo de combinação de provas. Não muda muito na preparação para quem já vai correr os 42 km, mas é preciso uma atenção especial na recuperação de um dia para o outro. O trabalho da assessoria é muito importante para que possam cumprir as duas provas bem”, comenta Carlos ‘Chokito’ Albuquerque, da Runners Club, que terá 330 dos seus 1480 alunos, no Rio de Janeiro.

Para cuidar bem de seus corredores, as assessorias de fora do estado levam uma boa estrutura para as provas. Na Maratona do Rio, por exemplo, a Runners Club, que atua no mercado desde 2007, terá seis dos seus 17 professores acompanhando o grupo. A Jardel Moura levará três treinadores, enquanto a Triação contará com cinco.

O acompanhamento tem pequenas variações de uma assessoria para outra, mas de modo geral há reuniões técnicas antes das provas, orientação nutricional, suporte na hidratação, sempre com algum profissional acompanhando os corredores de bicicleta ao longo dos trajetos, além de tendas de apoio nas provas mais longas de 21 e 42 km. “É muito importante que os alunos se sintam seguros e confiantes. Nossa missão é orientar e dar as ferramentas necessárias para que eles consigam se superar”, finalizou Diogo Andrade, da Triação.

