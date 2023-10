Baianos são convocados para o Sul-americano de Canoagem e Paracanoagem

Cerca de 18 atletas baianos garantiram vaga no Campeonato Sul-Americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, que vai acontecer em Lagoa Santa, Minas Gerais, de 28 de setembro a 1º de outubro.

A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) convocou os atletas depois do Brasileiro, que terminou no domingo passado, 24. A etapa nacional, também em Lagoa Santa, foi histórica para a delegação baiana, que conquistou 192 medalhas, incluindo 52 de ouro, 71 de prata e 69 de bronze.

A Bahia esteve bem representada na competição por aproximadamente 200 jovens com idades entre 7 e 17 anos. Todos eles são alunos do projeto social chamado "Remando em Águas Baianas", que recebe apoio financeiro da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), uma autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, em parceria com a Federação Baiana de Canoagem (FBC).

Entre as 43 equipes de canoagem velocidade de todo o Brasil que participaram da competição, as três primeiras posições na classificação geral foram ocupadas por entidades da Bahia. A Associação Cacaueira de Canoagem (ACC), de Ubaitaba, conquistou o primeiro lugar com 2.296 pontos, seguida pela Associação de Canoagem de Itacaré (ACI), que obteve 1.712 pontos, e em terceiro lugar ficou a Associação Marauense de Canoagem (AMC) com 643 pontos.