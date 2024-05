Baianos são destaque em torneio internacional juvenil de beach tennis | A TARDE

Salvador foi palco, neste final de semana, da segunda edição do ITF BT J100 New Generation, do circuito mundial juvenil de Beach Tennis. O torneio foi realizado na Arena D7, no Shopping da Bahia. No último domingo, 12, foram definidos os campeões e teve baiano marcando presença no pódio.

Enzo Michielli, de Arraial D´Ajuda, levantou o caneco também na Dupla Mista ao lado da também baiana Marina Lehmann. Eles derrotaram na final os também baianos Guilherme Almeida e Carolina Almeida por 4/2 4/3. Enzo ainda foi medalha de Bronze na Dupla Masculina ao lado de Guilherme Almeida, outro baiano.

Os campeões foram os paulistas Giovanni Nomelini e Pedro Valente. No feminino Sub 16 título totalmente baiano com Marina Lehmann e Carolina Almeida. Alanis Melilo foi vice-campeã ao lado de Sophia Mischiatti.

Na categoria mundial Sub 18, o soteropolitano Pedro Barros foi campeão nas Mistas ao lado de Alanis Melilo e vice-campeão na Dupla Masculina junto com o também baiano João Pedro Pereira. Eles foram superados pela dupla do alagoano Paulo Consiglio e do potiguar Adryan Porfírio por 6/2 6/4. O baiano João Sousa e o paraibano Davi Mendes ficaram em terceiro lugar.

Na categoria 12 anos Dupla Feminina, Refaela Uzeda e Isabella Carvalho, baianas atletas D7, ficaram em terceiro lugar. O título ficou com as paulistas Bruna Gusi e Marcela Leme. No feminino 14 anos, a baiana Luana Grad e a paulista Pietra Giancoli subiram ao pódio com a terceira posição. O título ficou com a paulista Giovanna Batista e a paranaense Antonela Pazzoti.

"Tivemos um ótimo desempenho dos baianos com pódio em todas as categorias, títulos e finais. Foi mais uma grande competição, a segunda edição com crescimento em número de atletas e o principal, revelando talentos para o Beach Tennis mundial. Daqui sairão grandes campeões do circuito mundial dentro de alguns anos. Estamos felizes por ajudarmos no crescimento do esporte e no legado do Beach Tennis", destacou José Renato Gomes, diretor de Beach Tennis da Federação Bahiana de Tênis.

Foram cerca de 200 atletas de todo o Brasil (Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Espírito Santo, Piauí), que somaram pontos no Sub 18 para o ranking mundial juvenil da Federação Internacional de Tênis, além das categorias Sub 16, Sub 14 e Sub 12 que deram pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis nível GA, do mais alto grau.

O torneio ITF BT J100 New Generation teve a parceria com a SETRE - Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda do Esporte e da Sudesb. O evento possui a chancela da Federação Internacional de Tênis (ITF), da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Bahiana de Tênis.

