Baianos se dão bem no primeiro dia do Brasil Surf Tour, em Itacaré

O pelotão baiano está representando na terceira etapa do Brasil Surf Tour, em Itacaré, na praia da Tiririca. Sol, boas ondas e bom público marcaram o primeiro dia do evento.

O líder do ranking, José Francisco, avançou para a segunda fase da competição com uma excelente apresentação.

O Brasil Surf Tour é uma competição com categoria aberta para amadores e profissionais, dividida em masculino e feminino.

A direção técnica é do campeão mundial e ídolo Adriano de Souza, o Mineirinho, que está presente em todas as etapas do BST, atento às performances dos atletas e comissão julgadora.

Durante os três dias de evento acontecem atividades para o público, são destacadas as melhores notas dos atletas, além de convidados especiais e DJ na área VIP.