Balançando no cargo, Ten Hag seguirá no comando do Manchester United

Erik Ten Hag chegou a ficar próximo de ser demitido - Foto: Foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Erik ten Hag, cujo futuro à frente do Manchester United era alvo de especulações há semanas, continuará no comando dos 'Red Devils' na próxima temporada, informou nesta terça-feira, 11, a agência britânica Press Association.

O clube inglês fez uma temporada discreta na Premier League, terminando na oitava colocação da Premier League, embora a vitória por 2 a 1 na final da Copa da Inglaterra contra o vizinho Manchester City, no dia 25 de maio, possa ter mudado o rumo dos acontecimentos.

O ex-treinador do Ajax, de 54 anos, tem contrato com o Manchester United até o verão de 2025. Segundo a imprensa britânica, as negociações para uma eventual renovação já teriam começado.