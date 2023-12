Barba, joelho e 10km: Torcedores cumprem promessas após permanência | A TARDE

Embalados pela permanência na Série A após o triunfo sobre o Atlético-MG na última rodada, a manhã desta quinta-feira, 7, ficou marcada pelas promessas cumpridas pelos torcedores do Bahia. Em uma temporada de altos e baixos, o Esquadrão encerrou o ano de 2023 goleando o Galo por 4 a 1, o que foi suficiente para garantir mais um ano na elite do futebol brasileiro.

Assim, muitos adeptos da equipe tricolor, que só tinha 30% de seguir na Série A, apelaram para o divino em busca de dar aquela ajudinha ao seu clube do coração, que no final, só deu orgulho e cumpriu a missão.

Afinal, vale a pena correr da sua casa até a Igreja do Bonfim pelo vermelho, azul e branco? E raspar a barba após oito anos, compensa? Até mesmo subir as escadas da Arena Fonte Nova de joelhos, tudo pelo 'BBMP'? Para Elmano Passos, Eduardo Dias e Alessandro Isabel, a paixão pelo Bahia transcende.

Socorrista do Samu aos 39 anos, Elmano não poupou esforços na promessa que favoreceu o time do coração, percorrendo uma distância de 10,062 km do bairro de Pernambués até a Igreja do Bonfim. O socorrista, que precisou lidar com negativismo de amigos e familiares, se agarrou a fé e, segundo ele, acreditou no Esquadrão até o final.

"Devido às mensagens de familiares e torcedores que desacreditaram, eu me agarrei à fé. Em 2007 eu vi o resultado improvável - que garantiu o acesso do Bahia da Série C à B - e agora, novamente eu me apeguei à esperança. Nos momentos improváveis, que ninguém mais acredita, o Bahia vai lá e consegue fazer o impossível. Então, por isso, eu fiz essa promessa, que se permanecesse na Série A, eu iria correr do meu bairro até a Colina Sagrada." Disse Elmano.

Torcedores do Bahia cumprem promessa após permanência na Série A | Foto: Divulgação

A história do socorrista se repete com torcedores de outras profissões. É o caso do jornalista Eduardo Dias, de 28 anos, que prometeu tirar a barba, feito que não acontecia desde 2015, há oito anos. A ideia surgiu em um grupo com os amigos após tomar o empate no último minuto contra o Athlético-PR, na Arena Fonte Nova. Duda é sócio do Esquadrão desde 2019 e afirmou que, agora sem barba, se sente rejuvenescido, assim como pode ser o Bahia, escrevendo uma nova história na Série A de 2024.



"Fiz essa promessa após o empate contra o Athlético, em um grupo de amigos no zap. Confesso que estava receoso quanto a permanência. Eu não tirava a barba por completo desde 2015, e decidi acreditar no Bahia mais um pouco. Sou sócio do clube desde 2019, vou pouco aos jogos por outros motivos, mas não deixo de assistir. Agora, com a manutenção na Série A, sem barba, me sinto até mais novo, rejuvenescido. Assim é o Bahia, ele nos revigora, nos faz acreditar sempre mesmo quando as chances são mínimas", declarou o jornalista.

Alessandro Isabel, jornalista de 40 anos, também não poupou na promessa que garantiria a permanência do Esquadrão na Série A. Ele diz que a decisão de subir a escadaria da Arena Fonte Nova de joelhos foi tomada no segundo tempo da partida diante do Atlético-MG.



"Após o confronto contra o América-MG, em que o Bahia saiu derrotado, terminei perdendo as esperanças e já tinha aceitado o rebaixamento. Porém, diante do Galo, a fé foi renovada. O terceiro gol trouxe alívio, porém o Vasco terminou fazendo o segundo gol diante do Bragantino e o Santos empatou com o Fortaleza. Foi nesse momento que prometi subir a escadaria da Arena Fonte Nova de joelhos se o Bahia permanecesse na elite”, explicou.

A promessa ainda não foi cumprida, mas ele garante que vai realizar o feito na primeira oportunidade. “Estava trabalhando e não tive a oportunidade de ir ao estádio, mas na primeira partida que eu for na Fonte Nova irei honrar minha palavra. Promessa feita é promessa cumprida. E já deixo aqui outra: se o Bahia vencer os dois BAVI’s do Brasileiro de 2024, irei doar 10 cestas básicas para famílias carentes”, finalizou Alessandro.