Barcelona anuncia data de reinauguração do Camp Nou

Camp Nou em reformas - Foto: JOSEP LAGO / AFP

Nada como voltar para casa, e a torcida do Barcelona está mais perto do que nunca de sentir essa sensação mais uma vez. Após quase dois anos longe do Camp Nou por uma reforma que passou por atrasos, o estádio culé finalmente ganhou uma data de reinauguração.

O time catalão volta a jogar em cada no dia 10 de agosto deste ano, mesma data em que se comemora o Troféu Joan Gamper, torneio internacional amistoso sediado no Camp Nou. A volta foi anunciada pelo próprio clube nas redes sociais com a frase "volte para casa, vibre", recebida nos comentários por muitos torcedores saudosos.

10.08.2025, see you at home! pic.twitter.com/OoE9rh0n6D — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2025

A reabertura acontecerá aos poucos, já que ainda falta construir o terceiro andar, o anel VIP duplo, a cobertura, e uma reforma final em alguns espaços internos. No entanto, o que já está pronto basta para voltar a jogar no estádio, deixando o provisório em Montjuïc que vem sediando jogos do Barça desde junho de 2023.

No more Montjuïc, we are finally back home 🥹💙❤️ pic.twitter.com/R8OOoRjIpT — SamFromHaiti (@sam_From_haiti) June 25, 2025

Durante a reforma, o Barcelona disponibilizou acesso às câmeras de monitoramento do estádio, oferecendo à torcida a possibilidade de acompanhar a evolução da obra. A perspectiva é de que, no primeiro jogo, o estádio reformado receba 62 mil torcedores, aumentando progressivamente a quantidade de público até atingir os 110 mil de capacidade total.