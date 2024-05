Barcelona anuncia demissão de Xavi e já visa substituto; saiba quem | A TARDE

O treinador Xavi Hernandez não seguirá no comando do Futebol Clube Barcelona. O profissional, que havia renovado até 2025 no mês passado, foi demitido pelo Presidente Joan Laporta na manhã desta sexta-feira, 24. Para o lugar, o alemão Hansi Flick deverá ser anunciado em breve, segundo as mídias espanholas.

O comunicado foi feito através do site oficial e das redes sociais do clube, onde foi feito um agradecimento pelo trabalho realizado desde 2021, quando chegou ao comando da equipe catalã.

"O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou nesta tarde a Xavi Hernández que não continuará como técnico do time principal na temporada 2024/25. O Barcelona agradece a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que se soma a uma carreira inigualável como jogador e capitão da equipe, e lhe deseja toda a sorte do mundo", escreveu o clube.

À frente do Barcelona, o treinador comandou 142 jogos, somando 89 vitórias, 24 empates e 29 derrotas. No período, Xavi conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha, em 2023. Nesta temporada, o comandante viu o Real Madrid conquistar a La Liga com quatro rodadas de antecedência, foi eliminado nas quartas de final da Champions League e da Copa do Rei, além da derrota na final da Supercopa nacional.

Para encerrar a sua passagem, Xavi ainda fará a sua última partida à frente do Barça. A equipe entra em campo pela última rodada da La Liga neste domingo, 24, no Ramón Sánchez Pizjuán, em Barcelona, às 16h.

Após o encerramento da temporada, o clube deve anunciar Hansi Flick, ex-Bayern de Munique e ex-treinador da Seleção alemã. Na carreira, o comandante conquistou a Liga dos Campeões de 2020, o Campeonato Alemão, em 2020 e 2021, a Copa da Alemanha de 2020 e o Mundial de Clubes de 2021.

Publicações relacionadas