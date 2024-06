Barcelona anuncia Hansi Flick como seu novo técnico | A TARDE

O técnico alemão Hansi Flick foi anunciado nesta quarta-feira, 29, como o escolhido pelo Barcelona para dar continuidade à reconstrução iniciada por Xavi Hernández no banco do gigante catalão.

"O FC Barcelona e Hansi Flick chegaram a um acordo para que o alemão seja o técnico da equipe principal masculina até 30 de junho de 2026", detalhou o clube catalão em comunicado.



Sem clube desde que deixou o posto de treinador da seleção da Alemanha, em setembro de 2023, Flick assina por duas temporadas com o Barça, time com dificuldades financeiras que acaba de fechar uma temporada sem títulos.

O nome do alemão de 59 anos já era cogitado há vários meses como um possível sucessor de Xavi, que foi demitido na última sexta-feira, 24.

Embora haja dúvidas sobre sua compatibilidade com o 'DNA Barça' herdado do futebol total da lenda holandesa Johan Cruyff, o ex-jogador alemão Lothar Matthäus acredita que "o estilo de Hansi combina com o Barça", disse o campeão do mundo em 1990 em entrevista ao jornal BILD.

"A filosofia de jogo aqui é parecida com a minha, com a posse de bola e um futebol ofensivo e técnico", declarou Flick ao site do clube catalão, acrescentando que assinar pelo Barcelona é um "sonho".

O novo treinador, que diz ter tido inspiração em Arrigo Sacchi ou Arsene Wenger durante sua formação, poderá contar com as bases construídas por Xavi, com promessas de La Masia (base do Barcelona) como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi ou Fermín López para levar o time ao topo.

"O Barcelona tem um dos melhores centros de formação do mundo. Esta é uma boa mistura de jogadores experientes e jovens talentos", afirmou ele, que se tornou o terceiro técnico alemão do clube espanhol.

Flick tem fama de estar próximo de seus jogadores e de ser aberto ao diálogo. Na Catalunha encontrará vários jogadores falantes da língua alemã, o que poderá ajudar em sua adaptação, embora a imprensa da Espanha afirme que ele começou a aprender espanhol.

Segundo a imprensa catalã, Flick já estaria trabalhando para conseguir a transferência do meio-campista Joshua Kimmich, jogador do Bayern de Munique que é alvo do Barcelona há várias temporadas.

Como jogador, o ex-meia conquistou quatro títulos do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique, clube ao qual retornou em 2019 como assistente técnico de Niko Kovac. Meses depois, assumiu o comando do time bávaro, no qual conquistou o 'sextete': Bundesliga, Copa da Alemanha, Liga dos Campeões, Supercopa da Alemanha, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes.

Publicações relacionadas