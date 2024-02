Barcelona de Ilhéus inicia preparação para pegar o Bahia | A TARDE

Um dia após ser derrotado fora de casa pelo Jacobina por 1 a 0 na última rodada, o Barcelona de Ilhéus gira a chave e muda o foco para mais um jogo como visitante. A equipe do Sul do estado iniciou preparação para pegar o Bahia, nesta quarta-feira, 31, às 19h15, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do estadual.

A equipe realizou a atividade no Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, na tarde desta segunda-feira, 29. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos em Jacobina realizaram atividades de recuperação física. O restante fez um treino com bola comandado pelo técnico Betinho.

A equipe terá dois desfalques para o confronto diante do Esquadrão de Aço. Lesionados, o lateral-esquerdo Lucas Araújo e o zagueiro Sanny estão em tratamento no departamento médico.

O grupo do Barcelona de Ilhéus fará mais uma atividade em Riachão do Jacuípe nesta terça-feira, 30. Após o almoço, a delegação embarca rumo a capital baiana.

Após perder a invencibilidade no estadual, a Onça Pintada ocupa a 3ª posição na classificação do Baianão, com sete pontos somados.