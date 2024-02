Barcelona e Bahia de Feira abrem a 4ª rodada do Campeonato Baiano | A TARDE

Barcelona de Ilhéus e Bahia de Feira se enfrentam nesta quarta-feira, 21, às 19h15, no Estádio Mário Pessoa, em jogo que abre a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2024. Em situações distintas na tabela de classificação, a partida vale demais para os times.

A Onça Pintada vive boa fase. Vindo de duas vitórias seguidas, a equipe do técnico Betinho venceu o clássico local contra o Itabuna e depende apenas de si para avançar a fase semifinal do Baianão. O Barça ocupa a quarta colocação, com 13 pontos somados. Em relação ao time do técnico Betinho, a base do último jogo deve ser mantida.

Há seis jogos sem vencer, o Tremendão vive momento terrível no estadual. Campeão baiano de 2011, a equipe venceu apenas na primeira rodada e amarga a lanterna, com apenas cinco pontos ganhos. Para ganhar sobrevida na luta para se manter na elite, precisa vencer no Sul do estado. O técnico Thiago Santa Bárbara deve promover poucas mudanças no time.

Jogos que completam a 8ª rodada

A rodada continua nesta quinta-feira, 22. Na 5ª colocação e brigando por classificação, o Jequié receba a visita do Itabuna, que foge do rebaixamento. O jogo será realizado no estádio Waldomirão, às 19h15. O Jipão tem 10 pontos, enquanto o Dragão do Sul, primeiro time no Z-2, soma apenas seis.

No sábado, 23, Jacuipense e Jacobina fazem um confronto que pode definir a vida dos dois times. A bola rola às 16h, no Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. O Jacupa tem nove pontos ganhos e almeja o G-4, enquanto o Jegue da Chapada tem oito. Derrota pode fazer com que as equipes se aproximem da zona de rebaixamento.

No domingo, 24, a dupla Ba-Vi entra em campo. O Esquadrão de Aço visita o líder Juazeirense, no Adauto Moraes, às 16h. O Tricolor tem 13 pontos, enquanto o Cancão de Fogo tem 14. Quem vencer já se garante matematicamente na semifinal.

Já o Vitória recebe a visita do Atlético de Alagoinhas, às 18h30, no Barradão. Motivado após vencer o clássico Ba-Vi, o Leão da Barra, que ocupa a 3ª colocação com 13 pontos, pode voltar a semifinal do Baianão após seis anos de fora. Na fuga contra o rebaixamento, o Carcará, precisa pontuar. Primeiro time fora do Z-2, o bicampeão baiano tem sete pontos, um a mais que o Itabuna.