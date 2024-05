Barcelona e Lyon decidem Champions League feminina; saiba detalhes | A TARDE

Barcelona e Lyon se enfrentam pela final da Champions League feminina (UWCL), neste sábado, 25, em um duelo que coloca a maior rivalidade do futebol feminino em campo. A partida será no Estádio San Mamés, em Bilbao, às 13h (horário de Brasília). A partida será transmitida na TNT Sport e na Dazn.

Na competição, a equipe espanhola soma dois títulos e pode ganhar o terceiro em um intervalo de quatro anos. As francesas, por sua vez, são as maiores vencedoras da UWCL, com oito títulos nas costas. As equipes já se enfrentaram em duas decisões, 2019 e 2022, com vitória das Leoas, dando um ar de revanche para a partida.

Na temporada, as equipes conquistaram as suas respectivas ligas nacionais e chegam com ânimo para a partida. Do lado espanhol, o Barcelona conta com a atual melhor jogadora do mundo, a meia Aitana Bonmatí, e podem fazer algo inédito: conquistar todos os títulos possíveis em uma mesma temporada.

A Leoas, por sua vez, também fazem uma campanha positiva, com 12 vitórias nos últimos 13 jogos e contam com a zagueira Wendie Renard, algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2023 e campeã nas oito vezes com a equipe francesa.

Confira possíveis escalações:

Barcelona: Cata Coll; Lucy Bronze, Paredes, Engen, Ona Batlle; Bonmatí, Walsh, Putellas; Graham Hansen, Paralluelo, Rolfö. Treinador:Jonatan Giraldez.

Lyon: Endler; Ellie Carpenter, Renard, Gilles, Salma Bacha; Egurrola, Horan, van de Donk; Cascarino, Diani, Dumornay (Ada Hegerberg). Treinador:Sonia Bompastor

Ficha técnica:

Data: Sábado, 25 de maio

Local: Estádio San Mamés, em Bilbao, Espanha

Horário: 13h (horário de Brasília)

Transmissão: TNT Sport e na Dazn

Publicações relacionadas