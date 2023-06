Barcelona e Wolfsburg disputam a Final da Champions League Feminina

Pela final da Champions League feminina, Barcelona e Wolfsburg entram em campo no sábado, 3, às 11h, no Philips Stadion em Eindhoven, na Holanda. Atual vice campeã, as catalãs estão na terceira final seguida (2021, 2022, 2023) e buscam o segundo título na competição, já as alemãs, vão lutar para para repetir as campanhas de 2013 e 2014, quando levantaram a taça, e chegar ao tricampeonato.

O Barcelona chega com oito vitórias, um empate e uma derrota na final, sendo a equipe que mais marcou gols na competição. Além disso, conta com grandes nomes no elenco, como a atual melhor jogadora do Mundo, Alexa Putellas, a brasileira Geyse, a Zagueira Mapi Leon, uma das melhores defensoras da atualidade e a meio campista Aitana Bonmatí, que soma 11 participações em gols na competição.

Já o Wolfsburg, vem com 6 vitórias e 4 empates, com 26 gols feitos. Para a final, pode contar com a capitã Alexandra Popp, atual vice campeã da Euro e a artilheira da competição Ewa Pajor, com 8 gols.

Pela segunda temporada consecutiva as equipes são colocadas frente a frente, em 2022 as catalãs atropelaram as rivais na semifinal. No jogo de ida, foi uma goleada por 5 a 1. No jogo de volta, 2x0 para as alemãs, finalizando o agregado em 5x2 para as culés.

FICHA TÉCNICA

Data e horário: 03/06/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Philips Stadion, Eindhoven (HOL)

Árbitra: Cheryl Foster (WAL)

Assistentes: Michelle O'Neill (IRL) e Franca Overtoom (HOL)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Onde assistir: DAZN, YouTube da DAZN e CazéTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Jonatan Giráldez)

Paños; Bronze, Paredes, León e Rolfö: Walsh, Bonmatí e Putellas; Graham Hansen, Geyse e Paralluelo.

WOLFSBURG (Técnico: Tommy Stroot)

Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen e Rauch; Oberdorf e Lattwein; Huth, Roord e Popp; Pajor.