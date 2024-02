Barcelona vence, assume vice-liderança e coloca o Itabuna na zona | A TARDE

Um clássico no sul do estado abriu a 7ª rodada do Campeonato Baiano, na noite desta quarta-feira, 14. Mandante da partida, o Itabuna jogou em Ilhéus, casa do adversário Barcelona, que venceu por 1 a 0 com gol de Ramires, no Estádio Mário Pessoa.

O resultado colocou o Barcelona na vice-liderança do estadual com 13, atrás apenas do Bahia, que também tem 13 e ainda joga domingo, 18, o clássico contra o Vitória. O Itabuna, por sua vez, vai terminar a rodada na zona de rebaixamento para a segunda divisão estadual, com apenas seis pontos em sete rodadas.

Restando dois jogos para o fim da primeira fase, o Barcelona encara o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, 21, no Estádio Mário Pessoa, às 19h15, pela 8ª rodada. No dia seguinte, no mesmo horário, o Itabuna encara o Jequié no Estádio Waldomiro Borges.