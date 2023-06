Barcelona vence Vissel Kobe em jogo de despedida de Iniesta

O Barcelona, recentemente campeão espanhol, venceu o Vissel Kobe por 2 a 0 nesta terça-feira, 6, em um amistoso realizado em Tóquio para homenagear o meia Andrés Iniesta, que está de saída do clube japonês.

Franck Kessié (16') e Eric García (19') marcaram os gols do Barça na partida, aproveitando duas assistências de Pablo Torre.

Iniesta, que deixará o Vissel Kobe no mês que vem, disputou 600 jogos e conquistou 32 títulos pelo Barcelona entre 2004 e 2018.

Ao anunciar sua saída do clube japonês, em maio, o meia de 39 anos declarou que quer continuar jogando e está à procura de uma nova equipe.

No amistoso desta terça, Iniesta foi titular e atuou por 81 minutos. Ao ser substituído, recebeu os aplausos do Novo Estádio Nacional de Tóquio e deu um abraço em Xavi Hernández, seu ex-companheiro de Barça e seleção espanhola e atual técnico do clube catalão.

Desde que chegou ao Vissel Kobe, em 2018, Iniesta conquistou a Copa do Imperador em 2019 e a Supercopa do Japão em 2020. No entanto, na última temporada, fez apenas três jogos, todos saindo do banco de reservas, acumulando 38 minutos em campo.