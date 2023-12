Barradão recebe torneio internacional de futebol infantil | A TARDE

A DaniCup, torneio internacional de futebol infantil, desembarca em Salvador pela segunda vez. A sétima edição da competição começou no último sábado, 8, e vai até a próxima quarta-feira, 13. Ao todo, 146 clubes do Brasil, Chile, México, Paraguai e Canadá participam da competição, que recebe mais de 1900 atletas no Barradão, em Salvador.

“São mais de 3 mil pessoas visitando nossa cidade, movimentando a economia, turismo e uma malha grande de serviços. Só nesta edição, foram gerados, direta ou indiretamente, mais de mil empregos. É uma operação que nos deixa bastante orgulhosos quando percebemos o quanto temos impactado na vida de tantas pessoas, em especial, dos jovens que brilham dentro e fora das quatro linhas. Estamos muito felizes”, afirmou Lutti Pereira, diretor técnico da DaniCup.

Estão participando da competição grandes clubes brasileiros como Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Sport, Bahia e Vitória, além dos times estrangeiros como América do México e Universidad Católica, do Chile. Esses mesmos clubes também enviaram ao torneio observadores técnicos, os famosos olheiros, para captarem talentos.

Uma novidade desta edição da DaniCup é a Arena Gamer da One Nation, que traz elementos do mundo dos games para o evento. A arena inclui consoles de PlayStation 5, Xbox One, óculos de realidade virtual, simulador de corrida e computadores gamers, oferecendo entretenimento digital aos participantes.