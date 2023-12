Basquete: Vitória conquista medalha de prata no Brasileiro 3x3 | A TARDE

O time de basquete do Vitória ficou com a medalha de prata na disputa da decisão do Campeonato Brasileiro 3x3. O jogo decisivo foi realizado no último domingo, 17, em Vila Velha, no Espírito Santo. O time rubro-negro foi superado pelo Praia Clube, de Minas Gerais, por 21 a 14.

O basquete colossal terminou a primeira fase na primeira colocação ao ganhar por W.O do Rio Preto-SP e dos cariocas do Rios-RJ, 21 a 13. por. Antes de chegar a decisão, o Vitória venceu o Adesa, de Goiás, por 22 a 11. Na fase semifinal, eliminou Florianópolis-SC, por 21 a 18.

O elenco rubro-negro foi formado por Edu Mariano, Victor Palma, Marcelo Roque e Arthur Vasconcelos. O Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 reuniu os melhores times do país na etapa final, com a participação dos clubes campeões e vices das etapas regionais.