Bayern vence Arsenal em casa e vai às semifinais da Champions League | A TARDE

O Bayern de Munique se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões ao vencer o Arsenal por 1 a 0 (após um empate em 2 a 2 na ida) nesta quarta-feira, 17, na Allianz Arena.

Os alemães enfrentarão na próxima fase o Real Madrid ou o Manchester City, que também nesta quarta disputam a prorrogação após dois empates (1-1 na volta e 3 a 3 na ida).

Joshua Kimmich, após uma assistência de Raphaël Guerreiro, marcou o gol da vitória do time bávaro mergulhando para desviar de cabeça aos 63.

Só a Champions League pode salvar a temporada do Bayern após a eliminação na Copa da Alemanha no outono europeu e o primeiro título da Bundesliga conquistado pelo Bayer Leverkusen no último fim de semana.