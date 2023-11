Bellingham decide e Real bate o Barcelona de virada no El Clásico | A TARDE

E deu Real Madrid no "El Clásico". Com dois gols do inglês Jude Bellingham, os merengues venceram o Barcelona de virada por 2 a 1, no Estádio Olímpico de Montjuïc, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Real lidera nacional, com 28 pontos ganhos.

Os catalães sairam na frente logo aos seis minutos do primeito tempo. A defesa vacila, Alaba tenta cortar e ajeitou para Gündogan, de frente poara o gol, finalizar sem dificuldades. Na etapa final, o Real foi superior. O empate veio aos 23 minutos. Bellingham domina e solta uma bomba de fora da área, sem chances para o goleiro Ter Stegen.

Após criar oportunidades, o Madri chegou a virada. O lateral-direito Carvajal domina, olha pra área e cruza. O domínio errado de Modric acaba virando uma assistência perfeita para Bellingham, que na pequena área finaliza e manda para as redes.

O Barcelona volta a campo no próximo sábado, 4, às 17h, contra a Real Sociedad, pela 12ª rodada do Espanhol. Já o Real Madrid recebe a visita do Rayo Vallecano no próximo domingo, 5, às 17h.

FICHA TÉCNICA

Barcelona 1 x 2 Real Madrid

LaLiga 2023/24 (Campeonato Espanhol)

11ª rodada

Data e horário: 28/10/2023, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Montjuïc, Barcelona (Espanha)

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Assistentes: Ángel Nevado Rodríguez e Javier Martínez Nicolás

VAR: Cuadra Fernandez

Público: 50.112

Cartões amarelos: Fermín López e Ferran Torres (Barcelona); Dani Carvajal (Real Madrid)

Cartões vermelhos: -

Gols: Ilkay Gündogan, aos 6'/1T (Barcelona, 1-0); Jude Bellingham, aos 23'/2T (Real Madrid, 1-1) e aos 47'/2T (Real Madrid, 1-2)

BARCELONA (Técnico: Xavi)

Ter Stegen; Ronald Araújo, Christine e Iñigo Martínez; Balde, Gündogan, Gavi e Fermín López (Oriol Romeu, aos 27'/2T); Cancelo (Yamal, aos 32'/2T), Ferran Torres (Lewandowski, aos 16'/2T) e João Félix (Raphinha, aos 32'/2T).

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba e Mendy (Camavinga, aos 7'/2T); Tchouameni, Valverde, Kroos (Modric), aos 18'/2T) e Bellingham; Rodrygo (Joselu, aos 18'/2T) e Vinicius Jr (Lucas Vázquez, aos 50'/2T).