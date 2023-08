Bento tem lesão confirmada e está fora dos jogos das Eliminatórias

Chamado para as partidas contra Bolívia e Peru, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o goleiro do Athletico Paranaense, Bento, precisou ser retirado da convocação devido a uma lesão na coxa. O clube confirmou a lesão do jogador. Para o lugar dele, o treinador Fernando Diniz chamou o goleiro Lucas Perri do Botafogo.

Durante um treinamento no último sábado, Bento começou a sentir desconforto na região da coxa, o que o levou a ser poupado da partida contra o Fluminense no domingo.

O Athletico divulgou um comunicado no qual revelou que exames realizados identificaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita de Bento. O goleiro está recebendo tratamento no Departamento Médico do clube conforme indicado na nota.

A CBF divulgou uma nota sobre a desconvocação do goleiro Bento.

O goleiro Bento, do Athletico Paranaense, foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal. O médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do clube, que enviou o laudo dos exames.

Foi atestada a lesão muscular na região posterior da coxa direita, que impede a presença do jogador nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

Para o lugar de Bento, o técnico Fernando Diniz convocou o goleiro Lucas Perri, do Botafogo.