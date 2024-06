Beraldo revela estar vivendo sonho e enaltece Dorival Júnior | A TARDE

O zagueiro Beraldo, um dos mais jovens no grupo do professor Dorival Júnior, vive a expectativa de disputar sua primeira competição com a Seleção Brasileira. O jogador se destacou em 2023 sob o comando do atual treinador, sendo o xerifão da zaga do São Paulo no inédito título da Copa do Brasil. Atualmente, ele está defendendo o Paris Saint-Germain e é titular absoluto.



Em alta logo no início de sua carreira, Beraldo diz estar vivendo um sonho. "Todo mundo que joga bola sonha em poder vestir a camisa da Seleção, mas confesso que foi um pouquinho mais rápido do que eu sonhava. Estão acontecendo muitas coisas na minha vida e será incrível representar o meu país na Copa América. Espero continuar representando o nosso país por muitos anos", celebrou.

Agora, o defensor de 20 anos tem a chance de reeditar a parceria de sucesso com Dorival, na busca por mais uma taça. Dessa vez, ele quer garantir seu primeiro título com a Seleção e aposta na preparação com o grupo para conseguir esse feito.

"Sei como ele [Dorival Jr] trata as pessoas e o grupo. É uma pessoa sensacional, não só ele, mas toda a sua comissão. Sempre querem ajudar e querem o máximo do jogador. Nosso grupo está entendendo muito e podendo entregar tudo isso a ele. Ser campeão mais uma vez com ele seria uma honra para mim", enalteceu.

"Todo mundo está buscando o mesmo objetivo, que é ser campeão [da Copa América] e se preparar da melhor forma possível para o começo da competição. Todo mundo focado e com o mesmo objetivo, acho que isso é o mais importante para a gente", pontuou.

No sábado, 8, o Brasil disputa um baba amistoso contra o México no Estádio Kyle Field, em College Station, no Texas (EUA), às 22h. A estreia na Copa América será no dia 24, contra a Costa Rica.

