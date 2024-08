Bernabéu se prepara para estreia de Mbappé em casa pelo Real Madrid

Craque francês Kylian Mbappe vive a expectativa para estrear diante da torcida merengue - Foto: JAIME REINA / AFP

Depois do empate frustrante na estreia no Campeonato Espanhol contra o Mallorca, o Real Madrid vai receber no domingo (25) o Valladolid no estádio Santiago Bernabéu, que se prepara para receber o astro Kylian Mbappé.

O atacante francês, que não brilhou em seu primeiro jogo em LaLiga, é esperado há muito tempo pela torcida merengue, enquanto surgem na imprensa espanhola os primeiros rumores sobre uma possível falta de equilíbrio da equipe em campo e a impossibilidade do "Quarteto Fantástico" formado por Bellingham, Vini Jr., Mbappé e Rodrygo jogar junto, já que todos eles têm vocação para atuar pelo lado esquerdo.

Imerso na agitada janela de transferências, o Barcelona, que na estreia derrotou o Valencia por 2 a 1, com dois gols de Robert Lewandowski, recebe no sábado o Athletic Bilbao de Nico Williams, uma das estrelas da Eurocopa-2024, que teria fechado as portas para uma possível ida ao clube catalão.

O Barça então contratou outro campeão da Euro, Dani Olmo, mas ainda não se sabe se o jogador poderá enfrentar o Athletic, já que ainda não foi inscrito devido aos problemas financeiros do clube.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(14h00) Celta Vigo - Valencia

(16h30) Sevilla - Villarreal

- Sábado:

(12h00) Osasuna - Mallorca

(14h00) Barcelona - Athletic Bilbao

(16h30) Getafe - Rayo Vallecano

Espanyol - Real Sociedad

- Domingo:

(12h00) Real Madrid - Valladolid

(14h00) Leganés - Las Palmas

(14h15) Alavés - Betis

(16h30) Atlético de Madrid - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 3 1 1 0 0 2 1 1

. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 1 1

. Celta Vigo 3 1 1 0 0 2 1 1

4. Valladolid 3 1 1 0 0 1 0 1

5. Atlético de Madrid 1 1 0 1 0 2 2 0

. Sevilla 1 1 0 1 0 2 2 0

. Las Palmas 1 1 0 1 0 2 2 0

. Villarreal 1 1 0 1 0 2 2 0

9. Athletic Bilbao 1 1 0 1 0 1 1 0

. Osasuna 1 1 0 1 0 1 1 0

. Leganés 1 1 0 1 0 1 1 0

. Getafe 1 1 0 1 0 1 1 0

. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Mallorca 1 1 0 1 0 1 1 0

. Betis 1 1 0 1 0 1 1 0

. Real Madrid 1 1 0 1 0 1 1 0

17. Alavés 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Real Sociedad 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Valencia 0 1 0 0 1 1 2 -1

20. Espanyol 0 1 0 0 1 0 1 -1