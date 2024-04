Bia Ferreira buscará título Mundial e Olímpico em 2024; veja datas | A TARDE

Bia Ferreira busca fazer história neste amo. A baiana pode se tornar a primeira pugilista a conquistar o título mundial no boxe profissional e ganhar a medalha olímpica no mesmo ano. O primeiro objetivo já tem data para acontecer. Ela vai enfrentar a argentina Yanina Del Carmen Lescano no dia 27 de abril, no Centro de Exposições de Liverpool, na Inglaterra.

Três meses depois, Beatriz entra nos ringues de Paris, pelos Jogos Olímpicos, onde irá em busca do ouro inédito. A pugilista de 31 anos conquistou a prata em 2021, em Tóquio, mas espera subir mais um degrau no pódio e fazer história.

A baiana vai disputar o cinturão da categoria 135 lbs (61,235kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF). O título ficou vago depois que a irlandesa Katie Taylor, então campeã, mudou de categoria. Assim, Bia Ferreira tentou desafiar a inglesa Caroline Dubois, líder do ranking da categoria, pelo título. Como já tinha uma luta marcada, a atleta recusou a disputa, assim como sua compatriota Rhiannon Dixon.

A próxima na fila foi a sérvia Jelena Janicijevic, que já enfrentou Bia Ferreira quatro vezes no boxe olímpico. Entretanto, a atleta foi removida da disputa por razões não reveladas. Lescano, então, convocada para entrar em negociações para a lutar e imediatamente abraçou a oportunidade.

Até agora, Bia Ferreira, que está conciliando a carreira profissional com a olímpica desde 2022, fez quatro lutas profissionais, venceu todas, duas delas por nocaute. O combate contra Lescano será o único que a brasileira vai fazer antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Depois de enfrentar Lescano e, quem sabe, conquistar o título mundial da IBF, Bia Ferreira vai se dedicar à preparação para a Olimpíada, que começa no dia 26 de julho.