Bia Ferreira domina francesa e mantém cinturão da IBF

Bia Ferreira vence e mantém cinturão no boxe - Foto: Matchroom Boxing / Divulgação

Em sua primeira defesa de cinturão no boxe profissional, neste sábado, 14, a baiana Beatriz Ferreira não deu nenhuma chance à desafiante. Bia dominou completamente os dez rounds do combate em Monte Carlo, no Principado de Mônaco, e derrotou a francesa Licia Bourdesa por decisão unânime dos jurados.

Com o massacre, a baiana manteve o título do peso leve (até 60 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF, na sigla em inglês) e também segue invicta na nova fase da carreira. Depois de uma longa e gloriosa carreira olímpica com duas medalhas, prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024, Bia iniciou no boxe profissional e soma seis vitórias em seis lutas.

Mas a verdade é que a soteropolitana de 32 anos quer muito mais. Ela já avisou que o objetivo é unificar os títulos e cada vez mais se destacar como a maior boxeadora que o Brasil já teve. “Foi uma luta muito boa. Tô pegando o ritmo do profissional ainda, é um degrau de cada vez. Sei que posso dominar essa categoria, vou dominar e vir cada vez melhor. Irei enfrentar qualquer uma. Lutadoras da categoria, se preparem!”, provocou, em declaração ainda no ringue.

A luta

Confiante, a campeã se mostrou agressiva desde os primeiros momentos do combate. Usando as cores do Brasil nas luvas, castigava a francesa, que inicialmente tentava estudar a oponente. Apenas no quarto round Bourdesa incomodou Bia, que logo reagiu ao encurralar a adversária nas cordas e desferir três potentes socos em sequência.

Para se ter ideia da supremacia, até o sexto round a baiana tinha desferido 210 golpes, contra 90 da francesa. E foi assim até o fim, com direito a uma queda de Bourdesa no assalto derradeiro.