Bia Ferreira vence e está na final do Campeonato Brasileiro de Boxe

Mais uma vitória tranquila para Bia Ferreira no Campeonato Brasileiro de Boxe, pela categoria até 60 kg. Neste sábado, 9, na semifinal da competição, a baiana não tomou conhecimento da pernambucana Mirelly Alves e, ditando o ritmo da luta, venceu o embate. Classificada à final, Bia enfrenta a carioca Rebeca Santos neste domingo, 10.

A luta deste sábado foi encerrado por nocaute técnico (RSC) ainda no 2º round. A pugilista soteropolitana não deu chances a Mirelly, que sofreu com os golpes e paralisações constantes da árbitra Kalinda Vieira, do Pará. Já no 1º round Bia vencia o confronto por unanimidade técnica.

Adversária na final deste domingo, Rebeca Santos derrotou o estreante no Brasileiro Monica Conceição, do Mato Grosso do Sul. Lutando ao lado da experiência nos ringues, Rebeca venceu o 1º round por 4 a 1 na decisão técnica, e por unanimidade no 2º e 3º rounds.