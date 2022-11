Bia Ferreira vence na estreia em boxe profissional nos EUA

Beatriz Iasmin Soares Ferreira, ou apenas Bia Ferreira para os mais íntimos, mostrou que chegou para ficar no boxe profissional e estreou com vitória no sábado, 12, em Cleveland, nos Estados Unidos. A adversária foi sua compatriota, Taynna Cardoso.

A vitória da baiana de Salvador veio por decisão unânime dos jurados, após quatro rounds de três minutos. O desempenho da medalhista olímpica impressionou ao público e rendeu até elogio da campeã mundial dos pesos superpenas, a norte-americana Alycia Baumgardner. Ao DAZN, a atleta disse que "ela [Bia] lutou muito bem para uma estreia. Foi muito bom".

Apesar do ótimo desempenho na estreia como profissional, Bia deve manter sua carreira olímpica em paralelo. Ela pretende disputar a Olimpíada de Paris, em 2024, e só depois se dedicar exclusivamente ao boxe profissional. Em Tóquio, Bia conquistou a medalha de prata.

A atleta ainda deve fazer mais uma luta neste ano.