Bia Ferreira vence quarta luta profissional no boxe | A TARDE

A bicampeã mundial e medalhista olímpica Bia Ferreira venceu a quarta luta no boxe profissional, neste sábado, 9. A atleta baiana nocauteou a estadunidense Destiny Jones no sétimo round. A vitória aconteceu no dia em que a brasileira completa 31 anos.

Nos rounds iniciais, a luta foi acirrada. A brasileira encaixou um de esquerda e levou Jones abaixo. Sem conseguir levantar, Jones foi impedida de continuar. Bia Ferreira terminou com a vitória.

Por decisão unânime dos juízes, os três confrontos anteriores, Bia derrotou Karla Zamora, do México. Em 2022, bateu a brasileira Taynná Cardoso, também por decisão unânime, e a estadunidense Carisse Brown, por nocaute. A baiana concilia o boxe profissional com o olímpico.

Bia foi prata em Tóquio em 2020, conquistou o segundo título mundial em março deste ano, em competição realizada em Nova Déli, na Índia. Neste ano, Bia se classificou para a Olímpiada de Paris em 2024, através dos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, que aconteceram em outubro. A luta deste sábado encerra os trabalhos de Bia Ferreira em 2023.